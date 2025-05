La mezza maratona supera il tetto dei 1.800 iscritti

Il conto alla rovescia è ormai terminato, ma per gli organizzatori c'è già un motivo per sorridere. La ventottesima edizione della Placentia Half Marathon, in programma domani con partenza alle 9,30 da piazza Cittadella e arrivo in piazza Cavalli, ha già fatto segnare numeri maiuscoli. Se l'anno scorso era stata sfiorata la carica dei 1650 (quasi 1500 per la corsa tradizionale e 150 per la staffetta), ora è stato sfondando il muro dei 1.800. Con le iscrizioni che si sono chiuse mercoledì scorso, il dato ufficiale parla di 1.809 partecipanti, suddivisi tra 1.613 al via individualmente nella mezza maratona e 196 alla staffetta. Più di tre su quattro di media sono uomini, con 1415 maschi (76,1%) e 394 donne a rappresentare il 23,9%. Com'è naturale, la maggior parte degli iscritti è italiana (1.778), ma la Placentia Half Marathon riveste anche un forte appeal per gli stranieri: 80 quelli in gara, numero considerevole che va ben oltre la "truppa" africana dei top runner. Diciannove le nazioni straniere rappresentate, capeggiate in termini di partecipanti dalla Spagna (12) e con Francia e Filippine a spartirsi il podio (7 a testa). Presenze anche per Germania, Kenia, Marocco, Polonia, Ucraina, Macedonia, Cina, Brasile, Croazia, Belgio, Romania, Ecuador, Colombia, Israele, Svizzera e Moldavia. Nel complesso, la quota di runner stranieri è pari al 4,3% degli iscritti, superando il 3% del 2024.

Il programma di oggi



Se domani (domenica) sarà come da tradizione la giornata clou della Placentia Half Marathon numero 28, già oggi sarà una giornata di festa per Piacenza, con la nostra città interessata da diversi eventi collaterali della maniestazione. All'Arena Daturi in viale Risorgimento, dalle 13 alle 23 saranno attivi gli stand gastronomici "Food La Casa di Iris", mentre alle 15 aprirà il Centro Maratona, con la distribuzione dei primi pettorali della 28esima Placentia Half Marathon. Alle 15,15 partirà ScopriPiacenza, la passeggiata culturale organizzata con la collaborazione di Ente Farnese e Touring Club Piacenza, con il focus sulla visita di parte delle Mura Farnesiane. Non mancherà il divertimento per i più piccoli con Hakuna Makata (ore 16,30), la festa dello sport per bambini dai 3 ai 12 anni organizzata da Acrobatic Fitness. Dalle 19 a mezzanotte, invece, festa (ingresso gratuito) con Radio Sound Party. In piazza Cavalli, alle 16,30 a Palazzo Gotico ci sarà il convegno ManuPausa sul tema "menopausa e benessere: muoversi è la chiave" con esperti che parleranno di menopausa, sport e salute. Alle 17 sempre da piazza Cavalli ci sarà la partenza di "100% Progetto Vita", la tre chilometri con l'intero ricavato che sarà utilizzato da Progetto Vita per l'adeguamento dei defibrillatori delle scuole di Piacenza. Ogni partecipante sarà testimonial ufficiale di Progetto Vita per un giorno. Alle 18, infine, spazio alla presentazione dei top runner. Poi qualche ora di riposo prima di una domenica tutta da vivere per quella che sarà come ogni anno una mega-festa per la città di Piacenza.