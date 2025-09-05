La Nino Bixio incorona le regine del tennis

Capace di risollevarsi dai notevolissimi danni dell’ultima alluvione, la Nino Bixio ha già ripreso la sua attività agonistica e oggi apre le porte a uno dei tre segmenti nei quali è stata frazionata l’edizione dei Campionati provinciali di tennis. Alla società biancazzurra si sfideranno le donne.

Tre sono i tabelloni inseriti nel programma: quarta categoria, seconda e terza categoria insieme e Lady 40. Particolarmente interessante è il torneo di quarta, come ci spiega Davide Bonfanti, direttore della Scuola Tennis biancazzurra: «Le gare di questa categoria non assegneranno solo lo scudetto provinciale, ma avranno anche validità di qualificazione al Torneo Bnl». Ecco di cosa si tratta: da alcuni anni la federazione italiana ha organizzato una manifestazione che interessa tutte le province della penisola. Le prime due classificate delle fasi provinciali saranno ammesse al Master regionale, che definirà a sua volta le qualificate alla fase nazionale in programma nel maggio 2026, in occasione degli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. Un’occasione accattivante di potersi schierare in un contesto così prestigioso.

Il tabellone provinciale di quarta categoria vede iscritte 14 giocatrici, con Martina Valla della Vittorino da Feltre nel ruolo di testa di serie numero 1 e Giuseppina Braghieri del Tennis Club Borgotrebbia al numero 2.

Sei sono le giocatrici iscritte al tabellone di seconda e terza categoria, nel quale Lorenza Terzoni della Nino Bixio (campionessa uscente) occupa il ruolo di prima testa di serie, con Laura Toschi della Vittorino al numero 2.

Il tabellone Lady è riservato alle tenniste Over 40: le iscritte sono 12 e le due prime teste di serie sono Stefania Barbieri del Borgotrebbia e Clelia Risi del Tennis Club Cadeo.

Il programma odierno della prima giornata è ridotto al minimo: si giocherà una sola partita alle ore 16, di fronte Zola e Ledro per il tabellone di quarto categoria.