La Pontenurese batte l'Agazzanese, senza reti Nibbiano-Fiorenzuola

La Pontenurese batte per 1-0 e aggancia l'Agazzanese in vetta al campionato d'Eccellenza: decide un autogol di Reggiani al 41' del primo tempo. Finisce 0-0, invece, il big match del Bertocchi tra Nibbiano&Valtidone e Fiorenzuola. Continua il momento negativo per la Bobbiese, che nel turno infrasettimanale di Eccellenza perde 3-1 sul campo della Fidentina Borgo San Donnino. Eppure i neroverdi erano passati in vantaggio al 7’ con Imprezzabile. Una gioia durata solo pochi minuti, visto che al 12’ è arrivato l’1-1 di Bocchialini e al 16’ il 2-1 di Marzoli. Lo stesso attaccante ha sigillato la vittoria dei parmensi con il 3-1 al 45’.

Bobbiese che precipita in zona playout, con 9 punti in 10 giornate. Domenica sfida interna fondamentale contro il Salsomaggiore.

In Promozione la capolista Castellana Fontana ha riposato ma ha mantenuto comunque la vetta, viste la sconfitta del Montecchio a Medesano e la sconfitta del Colorno. Risale il Gotico Garibaldina, che vince per 2-1 il derby sul campo della Spes (Panzetti per i locali, Fanelli e Storchi per i biancorossi), pareggio che dà morale al CarpanetoChero fanalino di coda contro il pericolante Noceto.

In Seconda A, tris del Bobbio Perino sulla Pontolliese, in Terza B il Riverniviano batte la capolista Santantonio 2-1.

