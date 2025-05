La Pontenurese sceglie Nicolas Rizzelli per la panchina

"Nicolas Rizzelli sarà il mister della prima squadra per la prossima stagione in Eccellenza". Dai propri profili social la neopromossa Pontenurese annuncia il successore di Paolo Costa sulla panchina biancazzurra.

«Le sue squadre - aggiunge la nota - si sono sempre distinte per un ottima organizzazione di gioco, non per ultima la vittoria della coppa di Promozione e lo spareggio playoff con il Futura Fornovo Medesano. Nelle stagioni precedenti si era distinto con buoni campionati a Felino e a Noceto sempre in Promozione».