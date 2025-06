La rappresentativa Under 16 travolge Rimini e vola in finale

L’attesa è stata lunga, ma il risultato finale l’ha ripagata in pieno. La rappresentativa Under 16 di Piacenza batte 4-1 i pari età di Rimini e conquista la finalissima del Torneo delle Province.

Per i ragazzi del selezionatore Giovanni Alberti, vittoria netta in quel di Bologna con le reti di Arfini, Boni, Omnia e Wahbi. Gol romagnolo della bandiera con Boccella.

Conquistato il pass per la finale del prossimo 8 giugno contro Forlì.

Stesso avversario anche per i Giovanissimi di mister Dolcetti, settimana scorsa vittoriosi per 1-0 su Bologna (gol di De Rosa) nella semifinale del torneo Under 14.