La Ritmica QT8 festeggia un anno di vita emozionando al Politeama

Ha mosso i primi passi da un anno e il saggio finale è stato uno spettacolo da standing ovation. La Ritmica QT8, nata dodici mesi fa dalla storica Edilcoop, conta ora su 200 atlete che si misurano con la disciplina nella palestra di Borgotrebbia, ma anche a Carpaneto è nato il primo distaccamento in provincia. Al Politeama è stata un'autentica festa per le atlete che hanno emozionato. "Cerchiamo di crescere queste ragazze sotto tutti i punti di vista - ha spiegato la responsabile tecnica, Ilaria Pecorari - e non arriviamo mai ad allenamenti esasperanti. Non vogliamo privare della loro spensieratezza queste giovani che si allenano con criteri professionali e grande serietà, ma sempre lontani dagli estremismi". Sul quotidiano Libertà il servizio completo.