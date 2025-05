La Sarmatese conferma Porcari e il suo staff

L’ambiziosa Borgonovese del confermato mister Ugo Caragnano è in pole position, rispetto alla nutrita concorrenza, per riportare in rossoblù bomber Amilcare Caporali (la scorsa stagione al Vigolo), cui ha intenzione di affiancare un altro valido goleador quale Luca Squintani, reduce dalla parentesi alla CastFontana ed in precedenza cecchino della Sarmatese.

Come già anticipato settimana scorsa il successore di Andrea Vardelli (andato al Gotico) quale neo diesse della Sarmatese risponde al nome di Sandro Equo, reduce dalle proficue esperienze con San Lazzaro e prima ancora Nibbiano&Valtidone. Il club del presidente Giovanni Buttafuoco ha nel contempo ufficializzato la conferma della maggior parte dello staff tecnico, cioè mister Giacomo Porcari, il suo vice Francesco “Fox” Volpe, il team manager Matteo Pozzi ed il preparatore dei portieri Andrea Gallarati. Al di là dei lavori già abbozzati circa l’allestimento dell’organico la stessa Sarmatese è poi alla ricerca di un nuovo segretario, figura fondamentale per ogni società, magari all’altezza di Andrea Rossetti, storico e più che apprezzato segretario biancazzurro che dopo tredici anni di onorato servizio ha lasciato l’incarico, omaggiato dai più sentiti ringraziamenti dei vertici del sodalizio per il puntuale e preciso lavoro svolto.

E poi c’è Nando Brugnatelli, reduce dall’esperienza all’Apos Stradella nelle vesti di vice e laborioso stratega di mister Landini. Dopo il traguardo playoff (prima volta per l’Apos) in salsa pavese, l’ex difensore valtidonese è nei pensieri di alcune piacentine di Prima e Seconda categoria. Da valutare le reali intenzioni dello stesso Brugnatelli circa l’eventualità di lasciare la realtà stradellina.