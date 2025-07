La schiacciata più spettacolare è sempre di Eletski

Per il secondo anno consecutivo il russo Miroslav Eletski ha vinto il Dunk Contest, la gara delle schiacciate, al Darwin Knew Basketball di Fiorenzuola. Rispetto allo scorso anno, quando si era presentato travestito da Jocker riscuotendo il consenso dei giovanissimi, in questa edizione ha gareggiato senza alcuna particolare maschera. Eletski ha battuto un’agguerrita concorrenza composta da Christon Staples, Miroslav Eletskii, Kirill Miroshinichenko, Tyler Currie, Gustavo “DunkBoy” Oliveira, Jonathan Edwards: ovviamente lo spettacolo non è mancato, chi ha schiacciato dopo aver saltato una macchina, chi una moto, chi una doppia fila di persone, uno show che ha mandato in visibilio il pubblico che anche ieri sera ha gremito all’inverosimile piazzale Darwin. La giuria al termine ha premiato il russo. Questo pomeriggio si terranno le finali del torneo master 3x3 e infine la manifestazione si concluderà con le premiazioni.