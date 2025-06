La sciabola regala subito un record: Leo Reale è il più giovane campione di sempre

Se l’edizione di Piacenza era chiamata a stupire nelle ambiziose intenzioni della Federscherma, si può dire, con una metafora che non si allontana dalla pedana, che la stoccata è andata a segno. La prima giornata dei Campionati italiani Assoluti di scherma, in programma a Piacenza Expo e al PalaBancaSport (per le finali) fino al 10 giugno, non ha certo risparmiato spettacolo ed emozioni, facendo partire alla grande la rassegna piacentina, per la prima volta sul nostro territorio.

A regalarle, i due massimi tornei nazionali di sciabola individuale. In quello maschile, sono stati battuti due record. Leonardo Reale (16 anni, ne compirà 17 ad agosto) - portacolori del Frascati Scherma - è il più giovane campione d’Italia della storia nella sciabola maschile, dopo aver battuto in una finale - storica a propria volta – tutta in famiglia, il fratello maggiore Edoardo Reale (Aeronautica Militare). È il primo verdetto, da guinness dei primati, dei Campionati Italiani Assoluti Piacenza 2025.