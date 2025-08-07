La sindaca al Garilli: «Il Piacenza deve tornare dove merita». Le foto

Dopo aver scoperto il proprio girone, il Piacenza ha bisogno di tutto il tifo possibile per centrare la promozione in Serie C e il primo supporto lo ha ricevuto da Katia Tarasconi. La sindaca ha fatto visita a dirigenza e squadra allo stadio “Garilli” stamattina, accolta dal capitano Jacopo Silva che le ha consegnato il gagliardetto biancorosso. È stata un'occasione per salutare i “vecchi” e conoscere i nuovi giocatori, compreso l'ultimo arrivato in ordine di tempo, il centrocampista Simone Campagna che ha familiarizzato con il terreno di gioco e da domani si aggregherà con il gruppo. Prima però c'è il discorso di Polenghi ai giocatori, la mattinata istituzionale con la prima cittadina, come ha ribadito il presidente, significa rendersi conto ancora una volta «che voi siete, anzi lo siamo tutti, ambasciatori di Piacenza e questo ci deve riempire di orgoglio. Da parte mia ringrazio Katia Tarasconi per tutto quello che l'Amministrazione fa per noi, ci dà tanto ed è giusto che noi facciamo altrettanto». «Avete un ruolo fondamentale nel panorama dello sport locale – ha detto poi Tarasconi alla squadra – siete un gruppo e, ancora di più rispetto agli sport individuali, riuscite a dimostrare quanto sia importante l'impegno di un collettivo. Piacenza deve tornare nel calcio che merita, noi siamo già orgogliosi di voi, ma fate di tutto per aumentare questo senso di orgoglio nei vostri confronti»

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI