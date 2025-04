La Spes non compie il miracolo ma la Promozione è vicinissima

Dopo il campionato, il Medolla si aggiudica anche la coppa Emilia di Prima Categoria e manda a monte i sogni di gloria di una comunque straordinaria Seps Borgotrebbia. Sul neutro di Campogalliano, si è materializzato un 3-0 che ha evidenziato la forza dei modenesi, con la squadra di Favalesi che ha comunque dato battaglia e colpito un palo con Lucci sul punteggio di 1-0. Due legni anche per il Medolla, in vantaggio al 22' con Boccher e poi sul 2-0 nel finale di prima frazione con Djwomo.

Nella ripresa, Gazzola sfiora la rete che riaprirebbe i giochi, ma nonostante i tentativi della formazione di Borgotrebbia, il Medolla regge e colpisce nel finale, ancora con Djwomo, abile a superare Bolzoni con un gran tiro all'incrocio dei pali.

Ora per la Spes resta la lunga attesa relativa alla ufficializzazione del ripescaggio in Promozione, mentre in campionato la corsa a un piazzamento playoff è ormai vana.

Spes Borgotrebbia-Medolla 0-3

Reti: 22' pt Boccher, 43' pt, 46' st Djwomo

SPES BORGOTREBBIA: Figoni, Battaglino, Malvicini, Ozzola (30' st Mannu), Silva, Rozza, Platè, Gazzola, Cremona, Lucci, Bertelli. A disp.: Romani, Traorè, Toninelli, Ranzani, Lanfranchi, Mendez Caypa, Lucchi, Ngom, Mannu. All.: Favalesi

MEDOLLA: Neri, Guilouzi, Saracino, Hoxha, Sentieri, Assohoun, Pastorelli, Abusoglu, Boccher (42' st Balestrazzi), Franco (30' st Bugneac), Djwomo. A disp.: Guzzinati, Fontana, Guandalini, Raimondi, Leozappa, Perondi, Salvioli, Balestrazzi, Bugneac. All.: Semeraro

Arbitro: Visani di Faenza (Colangelo di Reggio Emilia, Bombonato di Bologna)

Note: spettatori 400 circa; ammoniti Boccher, Franco; angoli 6-3; recupero 1' e 4'.

