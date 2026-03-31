La Vittorino fa man bassa di medaglie nel Ravennate

Tre ori, sei argenti e un bronzo. Bilancio estremamente positivo per la Vittorino da Feltre dopo il weekend di regate nel bacino Standiana di Ravenna. Giorgia Sardi nel singolo Under 17 si è imposta nettamente, staccando di quasi dieci secondi la seconda classificata. Un successo che Giorgia Sardi ha impreziosito con il secondo posto conquistato in coppia con la compagna di squadra Viola Ferrari nel doppio Under 19; medaglia d’argento che Viola Ferrari ha replicato nel singolo Under 19.

Sempre in singolo Under 19, nelle gare maschili, settimo posto per Pietro Campominosi e quarto posto nella medesima specialità per Lorenzo Magnani tra gli Under 17. Mangani e Campominosi hanno gareggiato insieme in doppio tra gli Under 19 conquistando il quinto posto, mentre l’altro equipaggio biancorosso del doppio Under 19 formato da Marco Tinelli e Matteo Sardi ha conquistato la medaglia d’argento. Tinelli e Sardi hanno successivamente gareggiato nella specialità del due senza, vincendo la gara e una meritata medaglia d’oro.

Tra gli Under 17, secondo posto per l’esordiente Anna Fugazza nella specialità del quattro di coppia in equipaggio misto con Beatrice di Bartolo (Canottieri Montefeltro), Maddalena Ceselli (Ospedalieri) e Rebecca Urban (Canottieri Lignano). Altra medaglia d’argento nel doppio Over 18mix firmata da Luca Groppi e Giorgia Civardi con quest’ultima alla sua prima gara sulla distanza dei 2000 metri. Argento ad un soffio dall’oro anche per Dario Guerra nel singolo pesi leggeri, con il biancorosso salito poi sul primo gradino del podio nel quattro di coppia Senior in equipaggio misto con Toffa, Pivetta e Macina del Padova Canottaggio.

Nelle regate Under 14, presenti atleti della categoria Cadetti (14 anni) e Allievi C (13 anni), che hanno gareggiato sulla distanza di 1500 metri: medaglia d’argento nel singolo Cadetti per Riccardo Podestà, giovane promettente atleta in continuo miglioramento, e terzo posto negli Allievi C per il duo composto da Gabriele Biselli e Christian Gandolfi che ha preceduto altri due equipaggi biancorossi, quello composto da Luca Santi e Gabriele Dallarda, giunto quarto, e quello con Giacomo Fontana Struzzi e Cassio Giovanni Previdi, quinto. Sfortunato il doppio Cadetti composto da Ettore Tamborlani e Alberto Molari che non hanno potuto completare la gara per un inconveniente tecnico, e platonica “medaglia di legno” nel singolo Master (sui 1000 metri) per Michele Arata, rientrante alle gare dopo dieci anni di inattività.