La Vittorino torna da Ravenna con otto medaglie

Fine settimana “plurimedagliato” e di grandi soddisfazioni per la squadra agonistica di canottaggio della Società Canottieri Vittorino da Feltre. Al Bacino Standiana di Ravenna, gli atleti biancorossi hanno gareggiato nella seconda Regata stagionale regionale dell’Emilia Romagna, mettendosi in evidenza grazie a un bottino complessivo di otto medaglie: una d’oro, quattro d’argento e tre di bronzo. Sul gradino più alto del podio sono saliti Marco Tinelli e Matteo Sardi, che nella gara del doppio Under 19 hanno fatto valere la loro esperienza e il loro collaudato affiatamento in barca precedendo sul traguardo tutti gli avversari, compresi i più giovani compagni di squadra Pietro Campominosi e Tommaso Guizzardi che, pur facendo ancora parte della categoria Under 17, sono riusciti a terminare la gara conquistando il terzo posto finale. Tinelli e Sardi hanno successivamente gareggiato anche nella categoria Senior del quattro di coppia insieme ai compagni di squadra della Vittorino, Leonardo Ghioni e Dario Guerra, terminando la prova al terzo posto finale. Ghioni e Guerra sono invece scesi in acqua nella successiva prova del doppio Senior, conquistando la medaglia d’argento.

Tra gli Under 17 vittoria letteralmente sfiorata per la giovane e promettente Viola Ferrari, che, nella gara del singolo, si è classificata al secondo posto a pochi decimi di secondo dalla medaglia d’oro. Ferrari ha successivamente gareggiato anche nella prova del doppio in coppia con la giovane compagna di squadra Giorgia Sardi, al suo esordio nelle gare agonistiche; per le due giovani atlete biancorosse un ottimo terzo posto finale con la medaglia di bronzo al collo.

Tra gli Under 14, ottimo secondo posto nel doppio Allievi C per l’equipaggio della Vittorino da Feltre composto da Alberto Molari ed Ettore Tamborlani, e stessa posizione anche per l’equipaggio femminile del doppio Cadette composto da Elissa Bosu e Carolina Malaraggia. Sempre nella categoria Cadetti, platonica medaglia di legno per Lorenzo Magnani nel singolo, classificatosi al quarto posto a un soffio dal podio, e quinto posto finale nel singolo 7.20 Cadetti per il biancorosso Riccardo Podestà.