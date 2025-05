L’Acsi difende la Gran Fondo: «Nessun disagio significativo»

L’Acsi ciclismo piacentina (associazione di promozione sportiva che riunisce molte società cicloturistiche) interviene sulle polemiche scatenate dalle manifestazioni organizzate sul nostro territorio.

«In riferimento alle critiche emerse sui social e sulle testate giornalistiche locali in merito allo svolgimento del Giancarlo Perini Bike Day (domenica scorsa a Carpaneto) - è la posizione dell’Acsi piacentina, la cui sezione ciclismo è guidata da Matilda Fummi - innanzitutto, esprimiamo solidarietà ai cittadini colpiti dai disagi legati alla chiusura della strada provinciale 21. Comprendiamo le difficoltà e auspichiamo che le istituzioni preposte agiscano tempestivamente per il ripristino della viabilità. Tuttavia, respingiamo con fermezza le polemiche riguardanti la manifestazione. Il “Giancarlo Perini Bike Day” è un evento cicloturistico, non competitivo, privo di chiusura delle strade, svolto nel pieno rispetto delle normative vigenti. I partecipanti hanno pedalato in maniera autonoma e scaglionata tra le 8 e le 9, su quattro percorsi differenti, senza creare disagi significativi alla circolazione».

L’associazione ricorda poi come «il sindaco del Comune interessato (Morfasso), al termine di un confronto con gli organizzatori, ha ufficialmente dichiarato che non si sono registrate criticità durante lo svolgimento dell’evento».

L’Acsi rivendica poi il ruolo promozionale di questi eventi: «L’obiettivo delle nostre iniziative è valorizzare il territorio, incentivare il turismo e promuovere i prodotti tipici locali. La manifestazione ha coinvolto circa 350 partecipanti, proveniva da altre province e regioni del Nord Italia, con riscontri positivi e manifestazioni di apprezzamento per il paesaggio e l’accoglienza ricevuta. Molti hanno manifestato la volontà di partecipare alle prossime edizioni alla scoperta del territorio piacentino. Diverse saranno le manifestazioni cicloturistiche che coinvolgeranno il nostro territorio e ci spiacerebbe ricevere nuovamente una campagna denigratoria basata su informazioni non corrette. Continueremo comunque, con responsabilità e spirito di servizio, a proporre eventi sostenibili e rispettosi».