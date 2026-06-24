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L'Agazzanese ancora in Eccellenza, Cella patron e Paola Barabaschi presidente

Chiuso l'accordo con la famiglia Groppalli, parte il nuovo corso granata con Andrea Macchetti in panchina

Redazione Online
|1 ora fa
Riccardo Groppalli, Christian Cella e Paola Barabaschi
Riccardo Groppalli, Christian Cella e Paola Barabaschi
1 MIN DI LETTURA
Dunque nessuna sorpresa: l'Agazzanese passa dalle mani della famiglia Groppallil a quelle della srl Beatrix Properties che fa capo a Christian Cella. Ieri l'incontro che ha suggellato il cambio di scenario che permette dunque alla società granata di proseguire la propria avventura in Eccellenza. Una donna al timone: è Paola Barabaschi, piacentina e già Maestro del lavoro, persona di fiducia di Cella che resta invece al timone della Libertas. Per quest'ultima, ancora da definire il futuro: probabile che il club canarino prosegue l'attività con il solo settore giovanile, ma non è esclusa l'iscrizione della squadra al campionato di Terza Categoria. L'Agazzanese invece, che continuerà a disputare le proprie gare interne ad Agazzano, è stata affidata a mister Andrea Macchetti. Squadra ancora da allestire, si parla con insistenza di diversi giocatori della formazione Juniroes del Piacenza, in procinto di sposare la causa granata.

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