L'Agazzanese ancora in Eccellenza, Cella patron e Paola Barabaschi presidente

Dunque nessuna sorpresa: l'Agazzanese passa dalle mani della famiglia Groppallil a quelle della srl Beatrix Properties che fa capo a Christian Cella. Ieri l'incontro che ha suggellato il cambio di scenario che permette dunque alla società granata di proseguire la propria avventura in Eccellenza. Una donna al timone: è Paola Barabaschi, piacentina e già Maestro del lavoro, persona di fiducia di Cella che resta invece al timone della Libertas. Per quest'ultima, ancora da definire il futuro: probabile che il club canarino prosegue l'attività con il solo settore giovanile, ma non è esclusa l'iscrizione della squadra al campionato di Terza Categoria. L'Agazzanese invece, che continuerà a disputare le proprie gare interne ad Agazzano, è stata affidata a mister Andrea Macchetti. Squadra ancora da allestire, si parla con insistenza di diversi giocatori della formazione Juniroes del Piacenza, in procinto di sposare la causa granata.