L'Agazzanese riparte dal vantaggio di 2-0

Stasera si giocano due importanti recuperi in ambito dilettantistico. Al "Ballotta” di Fidenza (ore 19.30) si ritrovano di fronte il Borgo San Donnino di Galli e l'Agazzanese di mister Piccinini per la disputa del secondo tempo della sfida d'Eccellenza interrotta domenica scorsa all'intervallo causa l'infortunio lamentato dall'arbitro. Granata che ripartono dal doppio vantaggio firmato in prima battuta da Vai e dal rigore propiziato e trasformato da Mastrototaro. Nel caso riuscissero centrare il 14esimo successo stagionale, Reggiani e compagni salirebbero al quarto posto, in coabitazione con Terre di Castelli e Fidentina a quota 55 punti, avvicinando l'obiettivo dei playoff che richiederebbe poi, nelle ultime due giornate, altri due successi abbinati ad una frenata della Vianese, terza della classe con 63 punti all'attivo. Agazzanese sempre unicamente orfana di Negri e Bakraoui per l'impegno odierno.

Restando in tema d'Eccellenza da segnalare il dietrofront della damigella Correggese relativamente al ventilato avvicendamento tecnico seguito al successo di misura sul Salso; alla notizia dell'esonero di mister Ivano Rossi , cui pareva dovesse subentrare l'ex Cittadella, Salmi, il gruppo squadra si è opposto con tale fermezza da indurre la società tornare sui propri passi, rinnovando dunque la fiducia a mister Rossi quanto meno sino al termine della stagione.

Passando al girone di A di Seconda, riflettori accesi al "Fumagalli” di San Polo (ore 20.30) per la delicata sfida tra la locale squadra di Leccacorvi e la Pol.Bieffe di Baldrighi, appaiate a quota 26 cioè con una sola lunghezza di margine sulla terz'ultima piazza, che porta ai playout, dove staziona il Caorso; chi la spunta ipoteca la salvezza.