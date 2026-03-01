L'ambiziosa Essegì Borgonovo pronta per la caccia alla Serie B

Sedici vittorie su 18 gare disputate, il primo posto solitario e l'accesso alla fase Gold della stagione di Serie C che si chiuderà a inizio giugno. L'Essegì Basket Borgonovo, con la vittoria ottenuta in u palazzetto festante, ha centrato l'obiettivo stagionale grazie a un roster di grande qualità, ancor più affiatato visto che il gruppo è stato solo leggermente modificato rispetto alla scorsa stagione. «E rispetto al campionato scorso, abbiamo dimostrato una grande unità - ha spiegato coach Debora Bollati -. Ora non siamo appagate, anche se la Serie B non era probabilmente il traguardo prefissato a inizio stagione. Ora però non vogliamo lasciar nulla di intentato e ci proveremo fino alla fine». Nel nuovo girone, le piacentine partiranno con il bottino di punti conquistato con le altre due rivali già affrontate in regular season (ancora da definire l'ultima qualificata tra Puianello e Valtarese): sei giornate di andate e ritorno, dopodiché la final four che metterà in palio due promozioni.