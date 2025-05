L'arrivo di Salgado fa sognare il Piacenza Baseball

Non è passato inosservato domenica l'esordio nel Piacenza Baseball di Alejandro Salgado e non poteva essere diversamente visto il suo sontuoso 4 su 5 nel box in gara1 . Il suo arrivo si è concretizzato nel giro di 48 ore alla vigilia del big-match con la capolista Mondovì. I contemporanei infortuni di Pancini e Gardenghi hanno creato una pesante emergenza nel ruolo di ricevitore laddove ci si è trovati improvvisamente a disporre del solo Schianchi (giovane proveniente dalla Crocetta Parma in virtù dell'accordo di collaborazione) per due partite. Rapido giro d'orizzonte che faceva emergere la disponibilità di Salgado, esperto catcher venezuelano residente in Italia e quel che più conta ancora senza squadra. Nonostante il periodo di inattività alle spalle, Salgado restava nove inning dietro il piatto di casa base nel vittorioso match con la capolista, trascinando la squadra anche in attacco. Oltre che sopperire alle assenze il sudamericano ha dimostrato di poter rappresentare un sostanzioso valore aggiunto ad un Piacenza che, partita dopo partita, vede crescere i suoi obiettivi e le sue ambizioni. Ad un turno dalla fine del girone d'andata la parola play-off comincia a serpeggiare nell'ambiente e chissà che anche l'innesto di un uomo d'esperienza come Alejandro Salgado possa rivelarsi decisivo in questo senso.

La scheda

Salgado Nieves Miguel Alejandro, 42 anni, destro sia nel tiro che in battuta, è originario di Valencia (Venezuela) ed è in Italia dal 2018 dopo una brillante carriera nel suo Paese. Si distingue subito a livello giovanile vestendo la casacca delle nazionali venezuelane U15 e U18 con all'attivo un primo posto ai Giochi Latino-Americani. La firma con la franchigia dei Los Angeles Dodgers lo porta a giocare negli Usa fino al livello di singolo A. Rientrato in Venezuela gioca diverse stagioni in Liga Parallela con Magallanes. Come detto approda in Italia sette anni fa da allenatore-giocatore del Wiplanet Montefiascone (Vt) in B. Ottiene la promozione in A2 coi laziali poi nel 2022 si trasferisce a Rovigo, sempre nella massima serie dove si distingue con la ragguardevole media di 342 in attacco. Nel 2023 scende in B con la Catalana Alghero ed è uno dei protagonisti della scalata dei sardi alla A (è il migliore nel box con 392). Ha sempre ricoperto il ruolo di ricevitore ma all'occorrenza può essere impiegato anche in quello di prima base, come accaduto domenica quando a metà di gara2 è subentrato a D'Auria. In biancorosso porterà il numero 34 di casacca.