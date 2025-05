L’Assigeco Basket resta a Piacenza e riparte da coach Manzo

Inizia a prender forma l’Assigeco versione 2025-2026, che militerà in Serie B nazionale maschile dopo la retrocessione dall’A2 e che ripartirà da una certezza: sulla panchina biancorossoblù ci sarà nuovamente Humberto “Beto” Manzo.

A fare il punto della situazione è il direttore sportivo Alessandro Pagani, che analizza i programmi messi a fuoco dopo la riunione dei giorni scorsi del consiglio d’amministrazione della società: «Innanzitutto - afferma - vorrei mandare un messaggio chiaro, visto che girano tante voci: anche nella prossima stagione giocheremo al Palabanca di Piacenza, la nostra casa. Non abbiamo valutato mai di tornare a disputare il campionato al Campus a Codogno, dove invece continueremo ad allenarci. Ribadisco, dunque, un pensiero che era già stato espresso recentemente dal nostro presidente Franco Curioni».

Poi si passa alla guida tecnica: «Ripartiremo da Manzo, tutto il club gli rinnova la fiducia per provare a disputare una stagione positiva, senza la pressione di dover avere l’obiettivo unico di tornare subito in A2. Sappiamo come la B Nazionale sia difficile, ci sono squadre molto competitive, ma abbiamo l’ambizione di fare una bell’annata e giocarci le nostre possibilità negli eventuali play off. Avendo disputato l’A2 per tanti anni, la B Nazionale è un mondo un po’ nuovo e stiamo guardando tante partite per capire bene il contesto. L’assistente Luca Ogliari, invece, aveva un anno di contratto - prosegue Pagani - ma siamo stati colpiti positivamente dal suo lavoro stagione e stiamo parlando per rinnovare l’accordo. Nel complesso, vogliamo mantenere la nostra struttura di contorno alla squadra, ritenendo che possa essere un valore aggiunto».