L'Assigeco torna alla vittoria contro Legnano

L’Assigeco espugna il campo del Legnano e lo acciuffa al quinto posto in classifica. Questa volta il finale, dopo quello avverso della partita casalinga contro l’Omegna, premia i ragazzi di Simone Lottici che, grazie a 3 punti di un ottimo Calbini nei secondi finali, schiantano i padroni di casa di Legnano e vincono un incontro importantissimo in chiave playoff. I ragazzi di Lottici hanno giocato una gran partita, andando in fuga nel terzo quarto ma rimettendo tutto in discussione all’inizio del quarto dopo un pauroso black out difensivo contro un Legnano trascinato da un super Sodero (32 punti). Nel finale, invece, l’Assigeco ha lottato punto a punto e alla fine ha conquistato 2 punti d’oro. Ottima prova di squadra con acuti di Criconia, 15 punti, e di Anaekwe, 13 punti e dominante a rimbalzo.

Soevis Legnano 70

Assigeco Piacenza 74

(13-17, 38-41, 49-5)

SOEVIS LEGNANO: Stepanovic 2, Bellini, Nebuloni, Cizauskas 3, Scali 14, Oboe 9, De Capitani, Pirovano, Riva 6, Sodero 32, Quinti 4, Mastroianni. Coach: Paolo Piazza

ASSIGECO PIACENZA: Cattivelli, Kuot, Mazzucchelli 4, Pepper 2, Criconia 15, Calbini 14, Sarmiento, Ferraro 5, Valesin 7, Poggi 6, Ricci 8, Anaekwe 13. Coach: Simone Lottici.