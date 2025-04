Le "magnifiche 6" piacentine al Torneo delle Regioni

Se volesse, mister Maurizio Gieri, l’allenatore che guiderà la rappresentativa femminile dell’Emilia-Romagna al Torneo delle Regioni che si svolgerà dall’11 al 18 aprile in Sicilia, potrebbe schierare una formazione dalle radici fortemente piacentine.

Sono addirittura sei le ragazze provenienti dalla nostra provincia che si confronteranno sul palcoscenico nazionale di questo torneo prestigioso. Quattro dalla squadra “di casa”, il Piacenza Femminile di mister Salvatore Rizzo che ha sede alla Besurica: Giulia Grazio, Sofia Garbazza, Lucrezia Baffi e Francesca Fulgoni. Altre due dalle squadre emiliane, dove sono andate in cerca di fortuna: il difensore del Celtic Bhoys Giorgia Ferrari e la centrocampista della Reggiana, Marta Baccanti.

Un sestetto d’eccezione che mercoledì partirà in aereo da Bologna alla volta di Messina e Catania, ovvero le sedi delle partite del girone.