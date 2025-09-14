Le piacentine d'Eccellenza volano, Pontenurese ancora in vetta

Terza giornata nel campionato di Eccellenza e regge, a sorpresa, il primato della Pontenurese. La matricola di mister Rizzelli ha infatti regolato in trasferta il Terre di Castelli: un rigore di Roberi in avvio e il gol di Diaw hanno fruttato tre punti che pongono i biancazzurri in vetta a punteggio pieno a braccetto con la Vianese. Dietro, in attesa del match di lunedì sera (ore 21 al Comunale) del Fiorenzuola con il Brescello, domenica di quasi sole gioie per le piacentine. Il Nibbiano&Valtidone ha dilagato sul campo della Fidentina: una vera prova di forza della formazione di Rastelli che ha rifilato un poker ai parmensi. Due rigori a favore, uno in apertura e uno in chiusura, trasformati da Grasso e da Poesio, a segno anche la bandiera Jakimovski e l'ex Formentera, Javi Boix. Al secondo posto con i valtidonesi anche l'Agazzanese che, al Baldini con il Corticella, colpisce con il solito Vai e mantiene la scia delle due battistrada. Mantiene l'imbattibilità anche la Bobbiese che, al Candia, dopo essere andata sotto in avvio con lo Zola, trova il pari nel finale con Colley.

In Promozione, il derby del Soressi è della Castellana Fontana: sulla prima vittoria stagionale dei ragazzi di Ciotola la firma di Cantiello e Spedini, resta ancora fermo al palo il CarpanetoChero. Cade anche la SpesBorgotrebbia sul campo di Montecchio, penalizzata da un autogol in avvio di partita.

