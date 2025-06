Le Polpettine restano regine del torneo Ghezzi

Grande successo per il torneo di rugby touch “Federico Ghezzi”, giunto all'ottava edizione.

Ieri allo stadio Beltrametti, circa 200 atleti hanno partecipato all’ormai tradizionale appuntamento di fine anno organizzato da Sitav Rugby Lyons, che simbolicamente chiude la stagione sportiva nel ricordo dell’ex giocatore delle giovanili bianconere Federico Ghezzi, scomparso in un tragico incidente a soli 20 anni.

Un evento che ha coinvolto tutte le categorie della società di via Rigolli dall’Under 14 fino alle squadre composte dagli ex giocatori e dalla formazione di rugby touch che partecipa alle attività federali, dando vita a una manifestazione che ha unito sportività, divertimento e spirito di squadra, i valori che più erano apprezzati in Federico e che i suoi compagni di squadra portano ancora avanti nel suo ricordo.

Sedici le squadre iscritte, sia in rappresentanza dei Lyons che con l’inserimento di compagini esterne , che si sono affrontate in un clima festoso, ma competitivo. Dopo una serie di incontri combattuti, partiti da una fase a 4 gironi e proseguita con dei playoff a tabellone tennistico, la finale ha regalato emozioni fino all’ultimo secondo, risolvendosi solo alla golden meta: a conquistare il primo posto, per il terzo anno consecutivo, è stata la squadra delle Polpettine, che raccoglie i giocatori piacentini della prima squadra Lyons e confermatasi vera e propria corazzata del torneo. Sul secondo gradino del podio i Regaz di Cuogs, che rappresentano i giocatori della prima squadra “forestieri” a Piacenza, protagonisti di un’ottima prestazione, ma beffati all’ultimo nel match decisivo.

«Siamo orgogliosi di aver ospitato ancora una volta un evento che dimostra quanto il rugby sappia essere inclusivo e aggregante, dentro e fuori dal campo - ha dichiarato il vicepresidente bianconero Paolo Via - ringraziamo tutte le squadre, i volontari e il pubblico per aver reso questa giornata speciale».