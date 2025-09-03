Le Zebre nella tana dei Lyons per un pomeriggio di festa con la palla ovale
I giovani del settore Propaganda e la formazione dei Brancaleoni protagonisti di un allenamento speciale con i campioni della franchigia parmense
Piacenza, 2 settembre 2025. Rugby Lyons e Zebre Legacy. Foto Angela Petrarelli Piacenza, 2 settembre 2025. Rugby Lyons e Zebre Legacy. Foto Angela Petrarelli. Foto di gruppo con i bambini del Lyons Propaganda
Un allenamento speciale, riservato a bambine e bambini del settore Propaganda della Sitav Lyons e anche alla formazione di rugby integrato dei Brancaleoni. E' quanto andato in scena ieri al campo di via Rigolli che è stato prima tappa del tour delle Zebre, la franchigia di Parma che prende parte alla United Rugby Champonship. Un progetto per cercare di consolidare il rapporto tra la più importante formazione italiana e le realtà circostanti e che ha visto la partecipazione anche di coach Massimo Brunello. Un pomeriggio indimenticabile per i più piccoli, ma molto intenso è stato l'allenamento con i Brancaleoni che si apprestano ad affrontare una nuova stagione nel circuito All Stars. Proprio per finanziare l'annata sportiva alle porte, i Brancaleoni di coach Camilla Merli manderanno in scena il prossimo 18 settembre una "pizzata" al Nessi Pub: prenotazioni aperte al locale di strada Agazzana e fondi che saranno utilizzati per l'acquisto di materiale e per affrontare le trasferte che attendono i bianconeri. Leggi qui i servizi completi e le interviste
