L'Italia alla VNL con cinque giocatori della Gas Sales Bluenergy

Sono cinque i giocatori di Gas Sales Bluenergy inseriti, dal ct Ferdinando De Giorgi nella lista dei 30 azzurri che saranno utilizzati per la Volleyball Nations League 2026. L’opposto Alessandro Bovolenta, il palleggiatore Paolo Porro, il libero Domenico Pace e i centrali Francesco Comparoni e Gianluca Galassi: i primi quattro sono già al lavoro da oggi a Cavalese, Gianluca Galassi si aggregherà al gruppo più avanti.

Gli azzurri campioni del mondo e medaglia d’argento nell’ultima edizione della VNL inizieranno il proprio percorso dal 10 al 14 giugno ad Ottawa (Canada) dove affronteranno nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. Nella week 2 il gruppo azzurro partirà alla volta di Lubiana, Slovenia (24-28 giugno) per poi chiudere la fase intercontinentale a Kansai (Giappone) dal 15 al 20 luglio. Le fasi finali, invece, si disputeranno dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo (Cina).

I 30 azzurri per la VNL

Palleggiatori: Simone Giannelli, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli, Mattia Boninfante Schiacciatori: Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro, Tommaso Ichino, Mattia Orioli. Centrali: Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Roberto Russo, Pardo Mati, Andrea Truocchio, Giovanni Gargiulo, Leandro Mosca Opposti: Kamil Rychilicki, Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta, Tommaso Guzzo, Liberi: Gabriele Laurenzano, Fabio Balaso, Matteo Staforini, Domenico Pace.