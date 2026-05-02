L'Italia lotta al Beltrametti, ma la spunta il Galles

Al Beltrametti, l’Italia U21 femminile gioca una partita intensa e combattuta con le pari età del Galles, ma cede il passo alle ospiti con il risultato finale di 29-33. Partita in salita per le ragazze di coach Saccà, che alla mezz’ora si ritrovano sotto 0-12. Nonostante lo svantaggio, le azzurrine riescono a ribaltare il risultato prima della fine della prima frazione grazie alle marcature di Catellani e Pirpiliu, unite al piede di Zeni. Si va a riposo sul 15-12. Nella ripresa il Galles torna in avanti prima della seconda meta di giornata di Catellani, abile a rompere la linea dopo un passaggio di Pratichetti. Il Galles torna avanti ancora con un drive vincente a metà secondo tempo (22-26) e allunga al 27′. Nel finale è Greta Copat a riaprire le speranze di rimonta con una meta trasformata da Pratichetti. Il forcing delle Azzurrine si ferma però sulla difesa gallese, che torna a casa con la vittoria.

Italia U21 v Galles U21 29-33 (15-12)

Marcatrici: p.t. 26’m. S.Williams tr. Marshall (0-7); 31’m. Bush (0-12); 34’ m. Catellani (5-12); 37’ m. Pirpiliu tr. Zeni (12-12); 41 cp. Zeni (15-12) s.t. 7’ m. S.Williams tr. Marshall (15-19); 12’ m. Catellani tr. Pratichetti (22-19); 20’ m. Wakely tr. Marshall (22-26); 27’m. Hopkins tr. Marshall (22-33); 33′ m. Copat tr. Pratichetti (29-33)

Italia U21: Kone; Petretti, M.Cecati, Catellani, Pirpiliu (25’st Moioli); Zeni (8’st Pratichetti), Mastrangelo (Cap); Errichiello, Copat, Tonellotto; Carraro (10’st Di Franco), Floridia (37’st Stafoggia); Dosi (38′ st Maione), Fent (30’st Spinelli), Cittadini (21’st Foscato). A disposizione: Rosini. All. Diego Saccà

Galles U21: A.Williams; Bush, Tudor, Bell, Webster; Marshall (30’st Wilkinson), S.Jones (25’st Hawkins); Hopkins (Cap), Isaac (37’st Farmer), Terry; Pyrs (30’st Hughes), Davies; E.Jones (16’st Cook), S.Williams (16’st Wakely), Orrin (16’st James). A disposizione:, 20 Buffrey-Latham. All. Liza Burgess

Arb: Emma Gallagher (RC) AA: Beatrice Smussi (FIR); Chiara Carnini (FIR) TMO: Paul Haycock (IRFU)

Cartellini: nessuno

Calciatori:Marshall (4/5); Zeni (2/3); Pratichetti (2/2)

Player of the Match: Davies (Galles U21)