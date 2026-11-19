Quattro maestri e un presidente commercialista nel luglio scorso hanno iniziato un percorso ambizioso, che accompagnerà direttamente i piccoli sciatori dal Po fino alle Alpi.

È il Val Trebbia Ski Race Galli Boi, nato la scorsa estate grazie all’impegno del suo presidente Luca Bandera. Di professione fa il commercialista, ma è appassionato di sci e ha pensato bene di creare qualcosa di unico sul territorio.

A cominciare dal nome, che richiama la popolazione dei Galli Boi che un tempo abitava l’Appennino.

Ma la sua “missione” è ancora più difficile da trovare, perché si fa carico di ogni piccolo iscritto, andandolo a prendere direttamente a casa per portarlo sulle piste. «Il club è ufficialmente nato lo scorso 14 di luglio – racconta Bandera – perché volevamo creare una realtà che potesse mantenere vivo lo sci agonistico alpino partendo dalla base, ossia i bambini e i ragazzi che vivono nel territorio piacentino. Cammino che ho intrapreso con quattro bravissimi maestri: i fratelli Elena e Massimo Capra, che sono i più esperti, Andrea Sala, che gestisce gli impianti del Passo Penice, e Carol Ballerini che è la più giovane, ha una trentina d’anni e lavora benissimo con i bambini». La sede operativa è al Passo del Tonale, dove gli iscritti si allenano e partecipano a gare con circoscrizioni di altri territori.

prove il maestro sala al centro con alcuni dei giovani iscritti



E se qualche sciatore avesse difficoltà a raggiungere la destinazione? « Nessun problema - risponde Bandera - li andiamo a prendere noi direttamente a casa con un pullmino. Ci si sveglia anche alle 4 del mattino, zaino in spalla e via per questa nuova avventura». Il primo appuntamento della stagione è stato sul ghiacciaio dello Stubai, mentre in inverno si scierà sul Passo Penice e nel fine settimana sul Passo del Tonale.

«Il prossimo sarà proprio il fine settimana al Tonale nelle giornate dal 6 all’8 di dicembre – aggiunge il presidente – e attualmente abbiamo una ventina di iscritti circa: si parte dalle categorie Children, che va dai 12 ai 16 anni, per poi passare ai Pulcini, dagli 8 agli 11 anni, fino alla Super Baby, che comprende piccoli dai 5 agli 8 anni, uno di loro ne ha addirittura solamente 4».

Tra gli scopi di questo club c’è anche di aiutare le famiglie: «Tra i nostri obiettivi, visto che siamo anche genitori, non c’è solo sviluppare un movimento preagonistico e agonistico nello sci alpino, ma anche liberare il più possibile le famiglie dall’incombenza di dover accompagnare i figli sulle piste, spesso un ostacolo logistico per chi ha questa grande passione».

Chi si volesse aggiungere alla “grande famiglia” del Val Trebbia Ski Race Galli Boi può scrivere all’indirizzo e-mail valtrebbiaskirace@ gmail.com, oppure avere informazioni tramite le pagine social su Facebook e Instagram.