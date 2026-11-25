Lo sport ha la possibilità di essere una cassa di risonanza anche per le tematiche sociali e può aiutare enormemente nel diffondere messaggi positivi.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (oggi 25 novembre), Piacenza Calcio e Gas Sales Bluenergy rinnovano la loro vicinanza a un tema così delicato.

Domenica scorsa, in occasione della sfida tra Piacenza e Villa Valle, assieme all'associazione "Il Cassetto delle Idee", il club biancorosso, prima dell'inizio della gara, ha depositato un mazzo di rose rosse sopra la simbolica panchina rossa installata allo stadio Garilli, con la presenza del vicepresidente Alessandro De Santis e delle rappresentanti dell'associazione.

Gli stessi calciatori sono poi scesi in campo con un segno rosso sul volto, simbolo di adesione.

Verrà fatto lo stesso domenica prossima dai giocatori della Gas Sales, durante la sfida contro Cucine Lube a Civitanova.

«L'iniziativa - spiega la società - si inserisce nelle attività di sensibilizzazione promosse in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e vuole rappresentare un messaggio concreto di vicinanza e sostegno a tutte le donne vittime di violenza. Anche gli uomini non devono abbassare gli occhi e lo sguardo: bisogna riconoscere finché si è in tempo. Il segno rosso sul volto, simbolo ormai riconosciuto nella lotta contro ogni forma di abuso e discriminazione di genere, accompagnerà l'ingresso in campo dei biancorossi, testimoniando l'impegno del club nel promuovere i valori del rispetto, dell'inclusione e della tutela della persona anche al di fuori dell'ambito sportivo. Un piccolo gesto dal forte significato simbolico per ribadire che la violenza sulle donne è un tema sensibile che riguarda tutti e solo attraverso la consapevolezza, l'educazione e l'impegno condiviso è possibile contribuire a contrastarla».