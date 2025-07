Lo street-basket invade Fiorenzuola

A Fiorenzuola scatta oggi la diciassettesima edizione del Darwin Knew Basketball, un evento che, nel corso degli anni, ha visto una crescita esponenziale, diventando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno.

L'edizione 2025 si presenta con un programma ricchissimo, che comprende tornei di street basket 3x3 per tutte le età e categorie, musica live, stand gastronomici, contest e momenti di intrattenimento e animazione per tutto il pubblico. Il Dkb unisce la dimensione locale a quella internazionale, grazie anche alla partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo. Di particolare rilievo è il riconoscimento Fiba 3x3 per la categoria Pro maschile, che metterà in palio un pass per il Challenger in Taiwan. L'iniziativa rappresenta non solo un importante evento sportivo, ma anche un momento di aggregazione per tutta la comunità.

Il programma

Oggi dalle ore 18 Tornei 3x3 Giovanili, Under 19 Maschile, Under 18 Femminile, Under 16 Maschile. Alle 19 si apre Stramlòn di Ragass con oltre 100 bambini coinvolti in giochi ludici. Alle 21.30 la gara di schiacciate: l’Italian Dunk King.

Domani dalle 18 arriva lo Stramlòn per le squadre degli adulti e saranno ben 36 i team che si fronteggeranno in modo divertente con giochi come calciobalilla, bocce su erba, ping pong, volano e altre sorprese. La sera, spettacolo: sul palco dalle 20.30: Remember My Way, dalle 23.00 After Party con DJ Set by Tubista & Mana – Voice: Cubino; infine le premiazioni di Stramlon.