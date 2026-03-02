Lord a Zona Calcio: «Dieci gare da giocare al massimo»

Finora i tifosi non hanno visto appieno le qualità che ha saputo esprimere nelle sue precedenti esperienze calcistiche, anche a causa di alcuni problemi fisici che lo hanno limitato, ma si augurano che in questo finale di campionato possa recitare la parte di protagonista e che magari diventi anche un perno del Piacenza della prossima stagione. David Lordkipanidze è sicuramente cresciuto nell'ultimo periodo e si è lasciato gli infortuni alle spalle, ma non il rammarico per i troppi punti persi che hanno compromesso la corsa alla vittoria del campionato. «C'era tanto rammarico e non era così scontato conquistare una vittoria del genere, visto anche quello che il Tuttocuoio aveva fatto nelle giornate precedenti - ha detto ieri sera a Zona Calcio, il programma di Telelibertà condotto da Michele Rancati e con i giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi in veste di opinionisti - ora ci rimangono otto partite da giocare al massimo, anzi dieci perché vogliamo arrivare anche alla fine dei playoff».

Restano tanti rimpianti: «Avevamo trovato un equilibrio incredibile a fine 2025, ci sentivamo benissimo, poi all'inizio di quest'anno è arrivata la sconfitta di Desenzano che ci ha tolto qualcosa. Però ci può anche stare di perdere qualche punto negli scontri diretti, quello che non va bene invece è aver perso partite come quelle con il San Giuliano e il Palazzolo: ci prendiamo tutte le responsabilità del caso, anche perché non pensiamo che ci siano così tante differenze tra noi e le prime. Posso dire che siamo un gruppo sano e forte, faccio i complimenti a tutti i miei compagni perché non ho mai sentito una parola fuori posto e visto solo tanto impegno, ci sono stati dei confronti "accesi" tra di noi ma comunque positivi. I tifosi? Hanno il diritto di contestarci, sta a noi riportarli allo stadio».

Nell'ultima parte del programma spazio al calcio dilettanti, ospiti in studio il ds Mario Sparzagni e l'allenatore Andrea Maccagni, entrambi del Podenzano che è riuscito nell'impresa di fermare i Samurai nel campionato di Seconda Categoria. In totale, nella 24ª puntata stagionale sono stati trasmessi ben 37 gol.



