Lorenzo Ferrari conquista un’altra pole nel CIGT al Mugello

«Purtroppo non siamo riusciti a salire sul podio in nessuna delle due gare qui al Mugello, ma sicuramente cercheremo di rifarci a Imola. Siamo ancora assolutamente in lotta per il campionato e la pole position che abbiamo conquistato in gara-2 è un segnale estremamente positivo. Ringrazio Mahaveer e il team per le gare avute questo fine settimana». Sono le parole di Lorenzo Ferrari, il pilota piacentino impegnato nel Campionato italiano Gran Turismo dopo la tappa sul circuito toscano.

Come nel round inaugurale a Vallelunga, Lorenzo Ferrari ha preso parte all'evento insieme a Mahaveer Raghunathan alla guida della Ferrari 296 GT3 #51 del team AF Corse. La coppia arrivava sul circuito toscano in testa alla classifica riservata agli equipaggi Pro-Am, con un totale di 35 punti.Il format del campionato ha previsto lo svolgimento di due sessioni di qualifica che hanno composto la griglia delle due gare del fine settimana. Ferrari è sceso in pista nella seconda sessione, conquistando la pole position per gara-2 con il tempo di 1:44.923. In gara-1, invece, Raghunathan ha ottenuto la decima posizione assoluta. Il pilota indiano ha preso il via nella gara del sabato, effettuando il cambio pilota subito dopo l'apertura della finestra per le soste ai box. Lorenzo Ferrari ha ereditato il volante dal suo compagno in quinta posizione di classe Pro-Am, nonché nona assoluta.

Il piacentino è stato il pilota più veloce in pista durante il suo stint mettendo a segno un incredibile passo gara, riuscendo a risalire fino ai piedi del podio in uno splendido finale in volata in lotta per il terzo posto. Domenica è stato Ferrari ad affrontare la partenza della corsa. Partendo dalla prima posizione, Lorenzo è riuscito a costruire un distacco di 25 secondi sul primo dei rivali in classe Pro-Am, dimostrando nuovamente di essere il pilota più veloce del suo stint. Sfortunatamente, dopo aver effettuato il cambio pilota lasciando il posto a Raghunathan, è entrata in pista la safety car a dieci minuti dal termine della corsa, annullando tutto il distacco costruito dal piacentino. La squadra ha dunque chiuso al quinto posto di classe. Dopo l'appuntamento toscano il team scende in seconda posizione nella classifica riservata agli equipaggi Pro-Am, arrivando a quota 53. Il distacco dai nuovi leader però è di soli due punti, quindi la sfida continuerà nel terzo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, previsto sul circuito di Imola il 27 e il 28 settembre. Prima di allora, Lorenzo Ferrari sarà in pista per la versione endurance del campionato, per il quale il prossimo appuntamento sarà sempre sul del Santerno il 3 agosto.