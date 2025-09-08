Loreti torna già carico: «Siamo giovani e forti»

La stagione di Superlega entra sempre più nel vivo per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che oggi, con due sedute di lavoro, ha dato ufficialmente il via alla terza settimana di preparazione in vista del campionato 2025-2026. Ai sette giocatori del roster della prima squadra già presenti in palestra in queste prime due settimane di lavoro - Robbert Andringa (schiacciatore), Alessandro Bovolenta (opposto), Paolo Porro (palleggiatore), Dragan Travica (palleggiatore), Francesco Comparoni (centrale), Henri Emmanuel Leon (opposto) e Joris Seddik (centrale) - venerdì scorso si è aggregato il giovane schiacciatore italo americano Sebastiano Sani e da oggi si aggiunge il libero Luca Loreti, vicecampione del Mondo con la Nazionale Under 21. «È stata un’estate parecchio intensa ma anche di grande soddisfazione - commenta Loreti - è mancato pochissimo che potesse diventare indimenticabile ma l’Iran, più esperto di noi, ha interrotto un sogno. Sono carico per iniziare una nuova stagione qui a Piacenza, non vedo l’ora che arrivino un po' tutti, mi aspetto un campionato naturalmente difficile e complicato ma noi possiamo dire la nostra, la squadra nonostante tanti giovani è forte».

Il gruppo, guidato da coach Dante Boninfante sta intensificando il lavoro tecnico e fisico, alternando sedute in sala pesi, allenamenti in palestra e lavoro tecnico con palla. Dopo le prime due settimane dedicate principalmente alla costruzione della condizione atletica, in questi giorni il focus si sposterà progressivamente sugli aspetti tecnici e tattici.

La squadra proseguirà la preparazione al Palabanca, in attesa della prima amichevole interna in calendario mercoledì 17 settembre (inizio alle 17.30) con Modena.