L'uomo dei record dice addio: Bruno saluta i Lyons

Finisce dopo 10 anni una storia d'amore fatta di mete, record, carisma, leadership, vittorie storiche e battaglie contro le più grandi squadre d’Italia. Lorenzo Maria Bruno lascia i Lyons dopo 181 presenze, 82 mete e sette stagioni da capitano. «Negli ultimi 10 anni - commenta la società bianconera - abbiamo raggiunto i migliori risultati sportivi della nostra storia, con 8 stagioni nel massimo campionato italiano. A questo periodo è legato il nome di Lorenzo Maria Bruno. Arrivato nel 2015 come giovane promessa, è cresciuto insieme alla squadra, passando da una retrocessione e una risalita in Serie A Elite, diventandone simbolo e ambasciatore sposando la causa e i valori Lyons. In tutti i momenti più importanti delle ultime dieci stagioni capitan Bruno era presente, e ne è stato protagonista assoluto conquistando record su record: è infatti il miglior metaman della storia bianconera, e per due volte è stato miglior marcatore di mete del massimo campionato italiano».

Commosso il saluto di Bruno: «Volevo ringraziare tutti per questi anni passati insieme, quello che abbiamo condiviso in campo e fuori rimarrà per sempre nel mio cuore, così come ogni persona conosciuta in questa famiglia sarà per me indimenticabile. Sarò per sempre legato a ognuno di voi , a partire da tutti i membri dello staff tecnico che ho incontrato in questo percorso, i dirigenti che ci hanno seguito e lo staff medico che mi ha ‘tenuto insieme’ nei miei acciacchi. In questa parte della mia vita Piacenza è diventata la mia casa, il posto in cui mi sentirò sempre amato. Ho conosciuto persone fantastiche che sono entrate nella mia vita, così come compagni di squadra che sono diventati compagni di viaggio preziosi. Un ringraziamento particolare va al presidente Guido Pattarini, al general manager Stefano Nucci e al direttore sportivo Claudio Deltrovi, che mi ha voluto qui quando ero poco più di un ragazzino, e alla famiglia del vicepresidente Paolo Via per avermi sempre trattato come un figlio. Per sempre "Duma Lyons”».

A nome di tutta la famiglia Bianconera, il presidente Pattarini ha consegnato a capitan Bruno una targa commemorativa, per celebrare questa parte di vita e di storia assieme: «La società bianconera augura al proprio capitano ogni successo per le sue prossime sfide professionali, con la certezza di rincontrarlo presto in campo e di accoglierlo al meglio in quella che sarà sempre casa sua».