Lyons beffati all'ultimo calcio, la Lazio vince 33-35

Termina con una sconfitta la stagione dei Sitav Rugby Lyons, beffati da un calcio alla scadere realizzato dalla Lazio al termine di una sfida senza esclusione di colpi. Finisce 33-35.

Una pioggia di mete che ha visto i Lyons andare in vantaggio, subire la rimonta, riportarsi avanti e la beffa finale. Un riassunto di cosa vuol dire il rugby consegna agli annali la stagione 2024-2025, da cui i Leoni ripartiranno con un gruppo giovane e affiatato.

Sono i bianconeri a prendere subito il sopravvento, marcando tre mete nei primi 20 minuti. Lorenzo Maria Bruno e Cuminetti trovano il varco giusto per schiacciare in mezzo ai pali, poi Giovanni Via finalizza una bella azione dei trequarti lanciandosi in meta sull’ala sinistra: 19-0 per i bianconeri, che però vedono subito farsi sotto la Lazio grazie alla meta di Baffiggi su una presa al volo mancata da Moretto. La Lazio prende coraggio e si porta in attacco, agganciando i Lyons prima dell’intervallo. Prima Sodo in tuffo sull’ala, poi Moreno su un raccogli-e-vai firmano le due mete che valgono il pareggio, a cui si aggiunge un piazzato al 40’ marcato da Cozzi dalla lunga distanza che vale il 19-22 all’intervallo. L’azione fallosa costa anche un cartellino giallo a Capitan Bruno per un intervento irregolare in ruck.

La ripresa vede la Lazio ancora in attacco in avvio, con un altro piazzato trasformato da Cozzi che porta in avanti i suoi. La reazione dei Leoni arriva prontamente, con due mete marcate in rapida successione da Portillo e Cemicetti che valgono il controsorpasso sul 33-25. A 10’ dal termine la meta che ridà abbrivio alla Lazio, con Bonavolontà che trova un varco vicino al raggruppamento e ripartendo sotto i suoi. Nel finale, la Lazio risale il campo con lucidità, trovano il fallo da posizione centrale che permette a Cozzi di segnare i tre punti decisiva a cronometro esaurito.

Il tabellino

Serie A Elite - XVIII Giornata

Sitav Rugby Lyons v SS Lazio Rugby 1927 33-35 (19-22)

Sitav Rugby Lyons: Via G (61’ Castro), De Klerk, Cuminetti, Rodina, Bruno (cap), Steenkamp, Via A (61’ Dabalà, 67’ Pasini); Portillo, Bance, Moretto (51’ Cissè), Cemicetti (61’ Bottacci), Salvetti, Carones (47’ Acosta), Maggiore (47’ Torres), Minervino (72’ Bolzoni). All. Urdaneta

SS Lazio Rugby: Sodo, Cioffi (66’ Bonavolontà), Bianco Mi (56’ Giovannini), Baffigi (cap) (75’ Bianco Ma), Santarelli, Cozzi, Albanese; Perez (56’ Morelli), Pilati (61’ Bruno), Cannata, Zucconi, Cicchinelli, Cordì (75’ Pesucci), Pretz (72’ Carvascè) , Moreno (50’ Moscioni). All. De Angelis

Arbitro: Alex Frasson (Treviso)

AA1: Riccardo Angelucci (Livorno)

AA2: Vincenzo Iavarone (Perugia)

Quarto Uomo: Riccardo Bonato (Treviso)

TMO: Stefano Roscini (Milano)

Marcatori: p.t. 2’ m Bruno tr Steenkamp (7-0), 14’ m Via G (12-0), 20’ Cuminetti tr Steenkamp (19-0), 22’ m Baffigi (19-5), 30’ m Sodo tr Cozzi (19-12), 37’ m Moreno tr Cozzi (19-19), 43’ cp Cozzi (19-22) s.t. 43’ cp Cozzi (19-25), 46’ mt Cemicetti tr Steenkamp (26-25), 60’ mt Portillo tr Steenkamp (33-25), 71’ mt Bonavolontà tr Cozzi (33-32), 82’ cp Cozzi (33-35)

Player of the Match: Lorenzo Cemicetti (Sitav Rugby Lyons

Cartellini: 40’ Giallo a Bruno (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Steenkamp 4/5 (Sitav Rugby Lyons), Cozzi 6/8 (SS Lazio Rugby)

Spettatori: 600 circa. Osservato minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 2; SS Lazio Rugby 5