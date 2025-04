Lyons, «Stagione ok, in panchina arriva King Matena»

E già tempo di bilanci ma anche di importanti conferme, come quella dell’arrivo in panchina del tecnico neozelandese Kingi Matena. Oggi, venerdì 25 aprile, alle 14.30, la Sitav Lyons chiude la stagione regolare di serie A Elite con la salvezza in tasca al cospetto di una Lazio, retrocessa da tempo. «Il nostro obiettivo di inizio stagione consisteva nel guadagnare la permanenza nel massimo campionato – ha detto il presidente Guido Pattarini – ed è stato raggiunto con anticipo. A questa soddisfazione purtroppo ne sono mancate altre, in termini di risultati e quindi di posizionamento finale. Mi aspettavo qualcosa in più, pur tenendo conto del fatto che la squadra si presentava ampiamente rinnovata (18 nuovi arrivi, ndc) e soprattutto contava parecchi giovani, molti dei quali alla loro prima esperienza in Elite. Ciò nonostante, ce la siamo giocata alla pari con tutte le avversarie, subendo spesso sconfitte per una manciata di punti di differenza».

Da dove ricomincerete ? «Lavoreremo per dar vita a una squadra ancor più competitiva, confermando la maggior parte dei giocatori, cercando di valorizzare i nostri giovani del vivaio e concedendo ancora più spazio a chi ha avuto meno possibilità. Nuovi arrivi? Probabile, ma come di consueto dobbiamo fare i conti con società che vantano un potenziale economico superiore al nostro e quindi in grado di operare a largo raggio sul mercato. Tuttavia ritengo che alla fine saremo in grado di presentare una squadra ben attrezzata».