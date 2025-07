“Mamba” Bassanini «Zero vacanze per inseguire i miei sogni»

Kobe Bryant andava in palestra alle 5 del mattino, a Los Angeles. «Perché così presto? Perché sulla costa est sono già le 8 e qualcuno si sta allenando per battermi», spiegava il campione di basket tragicamente scomparso. Questo era solo uno dei pilastri della “Mamba Mentality”, che in tutto il mondo ispira ancora milioni di atleti. Tra questi c’è anche Riccardo Bassanini, il giovane talento piacentino esploso con il Piace, passato al Pisa e tornato in nerazzurro dopo un prestito alla Giana Erminio. È stato lui l’ultimo ospite di Zona Calcio Estate, la trasmissione di Telelibertà in onda ogni lunedì alle 20.30.

Assieme a Michele Rancati, “Bassa” ha ripercorso i suoi inizi: Fontana Audax, San Giuseppe e Piacenza, a 12 anni. «Per me vestire il biancorosso è sempre stata un’emozione enorme, sin dal primo giorno - ha spiegato - grazie ai racconti di mio zio Fabio Paratici: oltre a giocare nelle giovanili, facevo anche il raccattapalle la domenica per le gare della Prima squadra. Poterci giocare e addirittura segnare al Garilli è stato davvero indescrivibile».

Alla metà della stagione 2023/24, la prepotente irruzione da 17enne in Prima squadra: «È stato tutto molto veloce, quando ho visto il mio nome sulla lavagna di mister Stefano Rossini a Castel San Pietro quasi non ci credevo. Ho subito scritto a mamma, poi mi sono concentrato per dare il meglio. Se ho fatto bene, lo devo all’allenatore, ai direttori De Vitis e Sestu che hanno creduto in me e a un gruppo meraviglioso, che mi ha aiutato tantissimo. Peccato che la stagione non sia finita come meritavamo».

Poi la chiamata del Pisa: «Mi hanno convinto con un progetto serio, che prevedeva, anzi prevede ancora, la valorizzazione dei giovani come me. È stata la scelta giusta, sono cresciuto molto lì e anche nel prestito di gennaio alla Giana Erminio, in Serie C. Ho un percorso molto chiaro in testa, lavorerò sodo e darò sempre il 100% per continuare a migliorare». Anche a costa di rinunciare alle vacanze al mare: «Non è un problema, voglio inseguire i i miei sogni e non avere rimpianti». Zio Fabio cosa dice? «Non parliamo praticamente mai di calcio, credo che lo faccia per evitare di influenzarmi».

Troppo presto per parlare di un ritorno al Piacenza? «Nel calcio mai dire mai, anche se ovviamente la priorità per me deve essere consolidarmi tra i professionisti e per il Piace ritornare nelle categorie che gli competono. In futuro, ovviamente, mi piacerebbe, così come credo sia giusto sognare di debuttare in Serie A. Ma nulla arriva per caso, la mia famiglia mi ha sempre insegnato a impegnarmi al massimo in tutto ciò che faccio. Soprattutto ora che non ho ancora compiuto 19 anni».

Alla fine dell’intervista a Bassanini, linea dalla piscina di Borgonovo al Poliambulatorio Gymed, dove Paolo Beghi e Matteo Forlini hanno illustrato alcuni degli esercizi utili per mantenersi in forma durante l’estate.

