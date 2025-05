Martina Bracchi verso una matricola della A1

Sembra profilarsi un cambio di maglia per Martina Bracchi. La schiacciatrice piacentina, reduce da due stagioni in massima serie prima con Busto Arsizio e poi, nel campionato appena terminato con Pinerolo, dovrebbe accasarsi a breve alla matricola del San Giovanni Marignano. Nulla ancora di ufficiale per la 23enne ancora nel giro azzurro e che, nel caso di concretizzazione della trattativa, raggiungerà Cecilia Nicolini, palleggiatrice di Codogno che ha conquistato la promozione dalla A2 con le romagnole che hanno scelto di confermare la regista lodigiana.