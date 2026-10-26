Martina, Rossella e Gheorg nel cuore, saranno ricordati al Trofeo degli Angeli
L'evento andrà in scena nella piscina comunale di Cremona con l'organizzazione del Fiorenzuola Nuoto
Redazione Online
|3 ore fa
Il Fiorenzuola Nuoto 90 organizza il XXI Trofeo degli Angeli che si terrà domenica 1° novembre a Cremona. Sarà la piscina comunale in Piazza Azzurri d’Italia il palcoscenico di un evento volto a tenere vivo il ricordo di Martina, Rossella e Gheorg, tre giovani del club valdardese, scomparsi prematuramente. La manifestazione è una delle più attese ed importanti di inizio stagione e anche quest’anno si prospetta una grande partecipazione con più di 900 atleti attesi in vasca a darsi battaglia.
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