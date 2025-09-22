Martinelli: «I cavalli si giudicano al traguardo»

«I cavalli devono essere giudicati quando arrivano sulla linea del traguardo». Toscano proprio come Max Allegri che in passato ha utilizzato più volte questa «massima», anche Riccardo Martinelli ha ricordato come le prime critiche arrivate all'indirizzo del Piacenza dopo il pari con l'Imolese, non hanno ragione di esistere. «Credo che serva maggiore concretezza e qualche miglioramento dal punto di vista del gioco, dopodiché siamo stati anche parecchio penalizzati dalle decisioni arbitrali, anche se non deve essere un alibi». Piace che sarà impegnato nel turno infrasettimanale del mercoledì sul campo del Rovato, match che si disputerà a porte chiuse. «Posso promettere che daremo sempre il massimo e che usciremo dal terreno di gioco con la maglietta bagnata di sudore, l'obiettivo ovviamente è cercare di vincere tutte le partite. Cosa posso dire del nostro prossimo avversario Rovato Vertovese? Che giocheremo a Brescia. Il mister ci ha «martellato» tanto sulla questione dell'approccio alla partita». Spazio anche al calcio dilettanti nello studio di Michele Rancati, con la bandiera dell'Agazzanese Dario Mastrototaro protagonista con l'analisi di un torneo che parla soprattutto piacentino.