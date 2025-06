Mascarini batte Fellin e concede il bis al Valcolatte

Riccardo Mascarini, classe 1998, si è aggiudicato il quinto trofeo “Valcolatte”, in palio nella finale dell’open di tennis organizzato dal Tc “Giovanni Loschi” di Pontenure (giudice arbitro Luigi Bisi).

Sui campi in terra rossa della Bellotta, il forte singolarista della Baldesio Cremona ha bissato il successo dello scorso anno battendo 7-6 (6)/ 6-2 l’altoatesino 2.3 Manfred Fellin, classe 1997, tesserato per la Canottieri Ticino di Pavia.

Nelle semifinali Mascarini aveva piegato Filippo Botti, 2.5 del Castellazzo 4-6; 7-5; 6-4 e Fellin aveva sconfitto Luca Galazzetti, 2.3 dell’At Borgotrebbia, 2-6; 7-6(5); 6-0.

Cristina Brandazza della Fitp, Calandri, Caramatti, Michele Almi

Terza categoria

Doppio 6-0 di Giacomo Calandri, 3.1 della Tennuoto a Leone Luis Caramatti, 3.1 della Nino.

Quarta categoria

Riccardo Maggi, 4.1 del Tc “Campagnoli” ha regolato 6-2; 7-5 il consocio 4.1 Matteo Maffi. Fra gli nc, Luca Moia della Vittorino ha avuto ragione di Luca Parenti dell’At Borgotrebbia (6-1; 6-1).

Trofeo Unifer

Il singolare femminile ha visto il successo della 2.5 Eleonora Rescia, portacolori del Villaforte (Alessandria), numero 4 del tabellone, che ha involontariamente approfittato in finale dell’infortunio occorso alla piacentina Camilla Montenet, 2.5, Under 16 del Castellazzo Parma e numero 2 del seeding. In vantaggio di un set (6-3), sul 40 pari nel game iniziale del secondo, Camilla ha accusato noie a un ginocchio e ha dovuto fermarsi. Molto preoccupata in quanto attesa a Formia dai tecnici federali, la ragazza non voluto giustamente rischiare alcunché (nell’immediato articolazione senza versamenti). In semifinale, la Resci aveva eliminato la testa di serie numero 1, Elena Bocchi, 2.4 del Tc Parma: 6-2; 7-6(4). A sua volta, la Montenet si era imposta in due set (6-2; 6-4) alla numero 3, Barbara Baccelli, 2.5 del Park Tennis Genova.

Memorial Mazzoni

La presentazione ufficiale dell’Open della Vittorino si terrà nella sede della società biancorossa mercoledì 25 giugno alle 11.30.