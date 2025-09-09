Mascarini e Maffi vincono nel ricordo di Ambroggi e Curati

Godeva dei favori del pronostico nel singolare maschile e non ha tradito le attese: Riccardo Mascarini, 2.2 della Baldesio Cremona, ha vinto l'Open di tennis di Monticelli, organizzato dalla Canottieri Ongina in memoria di due suoi ex soci, Roberto Ambroggi e Francesco Curati (nell'occasione intitolate due targhe ricordo).

Fra le donne, per analogia trattandosi della numero 1 del tabellone, ha trionfato Silvia Maffi, 2.6 del Timing Brescia (giudice arbitro Filippo Poliseno).

SINGOLARE MASCHILE

Mascarini ha battuto in finale Jacopo Denitto, 2.5 della SG "Angiulli" di Bari, al termine di un incontro più vivace di quanto indichi il punteggio (6-2; 6-3).

Fondamentale il primo parziale positivo per il tennista cremonese che veniva dall'aver vinto, nel primo pomeriggio, un altro torneo a Pavia.

Nella nostra provincia, del resto, le qualità di Riccardo erano state già apprezzate in stagione, grazie al suo successo nel trofeo "Valcolatte" di Pontenure.

A Monticelli, in semifinale, Mascarini ha avuto ragione (6-1; 6-2) di Tommaso Bonazzi, 2.4 del Castellazzo, mentre Denitto aveva piegato solo alla distanza il piacentino 2.3 del Borgotrebbia, Luca Galazzetti (6-2; 4-6; 12-10).

Da sinistra, Silvia Maffi e Rebecca Galazzi

SINGOLARE FEMMINILE

La finale ha opposto le due prime teste di serie del torneo, entrambe Under 18: Sivia Maffi e la piacentina Rebecca Galazzi, 2.7 del Castellazzo Parma, giunta all'ultimo atto anche lo scorso anno. E nemmeno questa volta l'epilogo ha sorriso alla giovane figlia di Fabio, maestro della Tennuoto.

Alla Maffi sono bastati due set: 6-1; 6-1.

In semifinale Silvia aveva superato 7-5; 6-3 Anna Raffaella Gafita, 2.7 del Circolo Golf&Tennis Rapallo, mentre Rebecca si era imposta 7-6(1); 6-4 alla Under 18 Matilde Fini, 2.8 del Ct Bologna.



TERZA E QUARTA CATEGORIA

Successo di David Riccobono, 3.1 della Baldesio, a spese di Francesco Mazzoni, 3.1 del Tc Borgotrebbia. Anche in questo caso, la soluzione è arrivata da due soli set (6-2; 6-3).

Derby cremonese in campo femminile: Silvia Carubelli, 4.4 della Bissolati, ha prevalso (6-4; 6-2) su Anna Bartoletti, 4.1 della Baldesio.

Fra gli uomini, Alberto Montanari, giocatore di casa ma tesserato 4.1 per il Tennis Fiorenzuola, ha sconfitto Andrea Caraffini, 4.1 dell' AS Cremonesi, dopo due combattute partite: 7-6(5); 6-4.

Tra gli Nc, Vittoria di Pietro Tassi (Tc Bettola), bravo a regolare 6-0; 6-3 il cremonese Alessandro Conca.