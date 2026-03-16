Mate protagonista a Jesolo con Barbieri, Boccaccia e Senkovych

Più di 4mila iscritti e tra questi anche tre fighters della Mate. Si tratta della Wako World Cup di Jesolo, tra gli eventi più prestigiosi del calendario Wako di kickboxing. Per la giovane palestra di via Allevi, tre giorni di gare con Federico Senkovych, Claudia Barbieri e Beatrice Boccaccia. «I nostri ragazzi hanno dimostrato di poter competere con i migliori atleti al mondo - ha spiegato il maestro Adriano Pssaro - sfornando prestazioni importanti, arrendendosi solamente ad avversari che hanno conquistato la vittoria nelle rispettive categorie». Boccaccia, dopo aver superato brillantemente due turni battendo prima un’atleta ungherese e successivamente un’inglese, si è arresa alla fortissima atleta slovena vincitrice della categoria. Bellissima prova anche per Barbieri, primo anno nella categoria junior, che si è arresa solamente alla plurcampionessa mondiale bulgara Darina Tsvetkova: un incontro molto ben gestito e quasi sempre in equilibrio fino ad 1’ dallo scadere, poi la maggior esperienza della bulgara ha avuto la meglio.

Infine Senkovych che ha combattuto sia nella specialità kicklight che lightcontact: «In entrambe ha confermato i suoi enormi miglioramenti - ha detto ancora Passaro - dimostrando una maturazione fisica e mentale che lasciano ben sperare per il continuo della stagione».