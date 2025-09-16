Medaglie e primati personali, l'Atletica 5 Cerchi ancora in gran spolvero

L'Atletica 5 Cerchi può festeggiare due ori regionali, un bronzo al XV° Trofeo Calvesi di Brescia e un personale ottenuto al Città di Busseto per Under 16. Questo in estrema sintesi il bilancio degli atleti del club blu-arancio che, a Castelfranco Emilia, ha visto il Master Paolo Zanetti salire sul tetto dell'Emilia Romagna per due volte, nel lancio del disco e nel getto del peso. A Brescia invece, Riccardo Lo Presti ha avuto l'onore di ricevere la medaglia per il suo terzo posto nel salto in alto, dalle mani di un mito dell'atletica italiana come Sara Simeoni. Ottima prova invece di Luca Panni nel salto in lungo: il 5 metri e 23 significa nuovo primato personale.