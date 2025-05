Memorial Andrea Cavanna, iscrizioni ancora aperte

Mancano ancora due squadre per completare il tabellone della quarta edizione del torneo benefico di calcio a cinque “Andrea Cavanna”, che si terrà dal 30 maggio all’8 giugno al campo “Gianni Rubini” di Podenzano. Ogni squadra sarà composta da 4 uomini e 1 donna e si sfiderà nelle serate del 30 e 31 maggio e 1° giugno per la fase eliminatoria. Le fasi finali si giocheranno il 6, 7 e 8 giugno. Un’occasione per ricordare Andrea, giovane calciatore scomparso nel 2022, ma anche per fare beneficenza: i fondi raccolti durante l’evento verranno destinati a progetti solidali. Per iscriversi, basta inviare un messaggio su WhatsApp a Antonio (328 4566565) o Luigi (347 6979241) .