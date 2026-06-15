Milo non si ferma più, record regionale nel salto in alto

La fase regionale dei Campionati di Società di prove multiple di Castelfranco ha regalato all'Atletica Piacenza una giornata memorabile, dominata dall'emergente Milo Perotti. Il giovane atleta piacentino ha firmato nel salto in alto il nuovo record regionale Ragazzi con la misura di 1,77 metri, abbattendo un limite grazie al suo grande talento e consacrandosi tra i migliori saltatori della categoria in Emilia-Romagna. Ma non è finita qui: Perotti ha poi dominato il Tetrathlon A — la combinazione di 60 metri, salto in alto, getto del peso e 600 metri — vincendo ogni singola prova e totalizzando 3365 punti, il punteggio più alto dell'intera competizione e della storia della Regione Emilia - Romagna. Una prestazione di rara completezza atletica, che ha mostrato non solo doti fisiche eccezionali ma anche una maturità agonistica non scontata.

La vera forza dell'Atletica Piacenza, però, è stata la capacità di trasformare il talento individuale in vittoria collettiva. Per il secondo anno consecutivo, la squadra Ragazzi si è laureata Campione regionale di prove multiple, con un punteggio complessivo di 11.203 punti — un totale che testimonia la solidità dell'intero gruppo.

La formazione vincente era composta da Milo Perotti, Lorenzo Ghisoni e Leonardo Petri per il Tetrathlon A, e da Lorenzo Cremona, Francesco Campanelli e Alessandro Tosciri per il Tetrathlon B. In quest'ultima prova, Cremona e Campanelli hanno offerto contributi preziosi per il risultato finale: quarto posto con 2399 punti per Cremona, quinto posto con 2186 per Campanelli.