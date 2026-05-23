Mister Cesc Fabregas e Nico Paz in centro, caccia a foto e autografi

E' stato ovviamente Nico Paz il più ricercato tra i curiosi e appassionati che oggi, sabato 23 maggio, hanno assistito all'arrivo di un'altra formazione di Serie A in centro storico. Questa volta è stato il Como a scegliere Piacenza e un suo noto albergo per trascorrere serata e la notte prima di imboccare l'autostrada in direzione Cremona. Allo Zini, domani, va in scena una sfida senza appello: i grigiorossi rischiano la retrocessione in Serie B anche in caso di vittoria su lariani, visto che il Lecce precede in classifica Vardy e compagni di un punto. I salentini di Di Francesco, con un successo al Via del Mare nel confronto con il Genoa, sarebbero certi della permanenza in Serie A. Motivazioni a mille anche per il Como che deve difendere la quinta piazza che vale l'Europa League, ma al tempo stesso nutre speranze di agganciare l'Europa più prestigiosa nel caso di inciampi da parte di Roma o Milan.

A Piacenza, qualche autografo e le foto di rito con i tifosi, come già avvenuto nei mesi scorsi con i calciatori di Inter, Milan, Juve e Fiorentina. Anche qualche protagonista del calcio dilettantistico piacentino, come mister Stefano Bellassi che ha portato a casa un selfie con Cesc Fabregas, in attesa di conoscere il suo futuro dopo l'addio alla Travese.