Mister Viali torna in pista: missione Serie B con il Catania
L'ex Piace subentra a Toscano, esonerato dopo il successo di Altamura
Redazione Online
|1 ora fa
Torna in pista William Viali che sarà l’allenatore del Catania, secondo della classe nel girone meridionale di Serie C e che succede a Domenico Toscano dopo 32 gare di campionato. L’impossibilità dei siciliani nel mettere le mani sulla prima piazza e dunque sulla promozione diretta in Serie B, ha indotto la società a procedere con l’esonero, giunto addirittura dopo una vittoria conseguita dalla squadra dell’ex tecnico del Cesena nel match di Altamura, vinto per 2-1: a sei giornate dal termine, il distacco del Catania dalla capolista Benevento è di 12 punti.
Per Viali, il ritorno in panchina giunge dopo l’esonero della scorsa stagione; il 52enne allenatore milanese, ma ormai fiorenzuolano d’adozione, fu sollevato dalla Reggiana, invischiata nella lotta per non retrocedere e che fu affidata a Davide Dionigi. Un incarico di forte responsabilità quello che attende il mister ex Piace e tantissime altre: la piazza di Catania pretende la promozione e la società, in questi ultimi anni, non ha mai lesinato gli sforzi per tentare una risalita più complicata del previsto. Ora l'obiettivo per l'ex giocatore di Lecce e Fiorentina, è quello di preservare la seconda piazza (la Salernitana di Cosmi è a sette lunghezze) e di sfruttare al massimo la possibilità rappresentata dai playoff-promozione.
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