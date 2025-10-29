Modena più cinica, la Gas Sales si arrende 3-1

Atmosfera caldissima al Palabanca per l’attesissimo derby emiliano tra Gas Sales Bluenergy e Modena. Dopo oltre due ore di grande volley, a spuntarla sono stati i gialloblù, vittoriosi per 3-1 (23-25, 17-25, 25-23, 23-25).

Modena ha mostrato solidità e carattere, mentre Piacenza ha faticato a trovare ritmo e continuità, complice anche l’assenza del palleggiatore Paolo Porro (per un risentimento muscolare) e del centrale Gianluca Galassi (motivi familiari).

Spettacolare la cornice offerta dalla Curva Bovo, che ha colorato l’arena con una maxi bandiera biancorossa e una pioggia di coriandoli. Ma dopo un avvio equilibrato, Modena prende presto il comando: un ace di Sanguinetti e un muro di Mati valgono il primo set (23-25). Nel secondo parziale i gialloblù dominano con un attacco al 52% di efficacia, mentre Piacenza si ferma al 36% e cede 17-25.

Nel terzo set arriva la reazione piacentina. Gli ingressi di Seddik e Bergmann danno nuova energia, Mandiraci torna protagonista e il Palabanca si accende. Dopo un punto contestato e un cartellino giallo alla panchina modenese, Simonchiude il set 25-23.

Il quarto parziale è un’altalena di emozioni: Mandiraci piazza tre ace, ma Modena resta più lucida nei momenti chiave. Davyskiba e Buchegger trascinano la squadra di Giuliani, che chiude 23-25 e porta a casa il derby e tre punti preziosi.

Per Piacenza una serata di rimpianti: troppi errori e poca costanza nei momenti decisivi. Modena, invece, ha confermato la propria solidità e maturità mentale. Ora testa alla prossima sfida: sabato alle 18 la Gas Sales farà visita alla neopromossa Cuneo, alla ricerca di riscatto immediato.