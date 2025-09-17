Mondiali di Tokyo, Dallavalle è tornato!

Se il buongiorno si vede dal mattino…dalla serata di Tokyo arrivano ottime notizie per Andrea Dallavalle. Il 25enne piacentino si è qualificato alla finale del salto triplo ai Mondiali di atletica in svolgimento in Giappone. Al triplista cresciuto nell’Atletica Piacenza è bastato il primo tentativo nelle qualificazioni, con una misura di 17.08 che ne certifica l’ottimo momento di forma. Applaudito anche da coach Ennio Buttò, Dallavalle sembrava inizialmente dispiaciuto perché aveva solo sfiorato la qualificazione automatica in finale (17.10), ma in realtà andare oltre i 17 metri è stato più che sufficiente per entrare nei primi 12 al mondo nella disciplina. Tanto che il classe 1999 entra nell’ultimo atto, fra i 12 migliori triplisti al mondo, con la quarta misura in classifica. Nella finale in programma venerdì 19 settembre alle ore 13.50 italiane, qualificato anche il compagno azzurro Andy Diaz (settima misura con 16.94).