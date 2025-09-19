Strepitoso Andrea! Dallavalle argento ai Mondiali

Straordinario risultato per Andrea Dallavalle. L'atleta piacentino ha vinto la medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo, con uno straordinario 17,64m. A superarlo, proprio all'ultimo salto, il portoghese Pedro Pichardo, con un eccezionale 17,91m. Terzo, il cubano Lazaro Martinez con 17.44.

La prestazione di Dallavalle, che entrava in finale con la quarta distanza in qualificazione, è stata di assoluto livello: 17 metri al primo salto, 17,24 al terzo, 17.06 al quarto e 17,15 al quinto. Andrea iniziava l'ultima tornata al quarto posto, di un solo centimetro dietro all'algerino Triki. Il piacentino ha piazzato un fantastico 17,64, con esultanza sfrenata che profumava di medaglia. Bronzo certo dopo il salto di Triki e argento sicuro con il nullo di Martinez. Restava solo Pichardo, che ha estratto dal cilindro un 17,91 d'oro. Per Andrea e per tutto lo sport piacentino, un secondo posto storico, festeggiato con lo staff guidato dall'allenatore Ennio Buttò.